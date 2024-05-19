MOSCOT LEMTOSH / モスコット レムトッシュ 46 BLACK - サングラス/メガネ

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MOSCOT LEMTOSH / モスコット レムトッシュ 46 BLACK
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￥5341税込
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商品の詳細
MOSCOTLEMTOSH/モスコットレムトッシュ
BLACK46(Mサイズ)
状態：新品未使用(海外輸入品)
付属品：純正ケース・メガネ拭き・品質(thisDocumentcertifies)・取扱説明書が付きます。
カラー：BLACK(ブラック)
46(M)サイズ(男女適用)
レンズ幅:46mm
フレーム幅:139mm
ブリッジサイズ:24mm
テンプルの長さ:145mm
レンズ：デモレンズ
????購入フレームのレンズはデモレンズでご使用できません。ご希望方は加工レンズを装着可能です。
????出品中の「メガネ加工レンズ」を一緒にご購入ください。
下記をお読みください
【注意事項】
・写真の物が全てになります。
????紙製の外箱ですので破れ、へこみ等がある場合があります。
????メガネケースに傷みがある場合がございます。
????外箱・ケースはサービス品としてお考えください。
????輸入品のためフレームに擦れ等がある場合がございます。
・装着レンズされているレンズはデモレンズになります。
・すり替え等防止のため、返品、返金は対応できません。
予めご了承ください。
????画像をしっかりとご確認のうえ、ご購入お願い致します。
・値下げは行いません。ご了承下さい。
#モスコット
#ディータ
#アイヴァン
#ジュリアスタートオプティカル
#レスカルネティエ
#オリバーゴールドスミス
#オリバーピープルズ
#トムブラウン
#アメリカンオプティカル
#タートオプティカル
#ヴィンテージメガネ
#デッドストック
BLACK46(Mサイズ)
状態：新品未使用(海外輸入品)
付属品：純正ケース・メガネ拭き・品質(thisDocumentcertifies)・取扱説明書が付きます。
カラー：BLACK(ブラック)
46(M)サイズ(男女適用)
レンズ幅:46mm
フレーム幅:139mm
ブリッジサイズ:24mm
テンプルの長さ:145mm
レンズ：デモレンズ
????購入フレームのレンズはデモレンズでご使用できません。ご希望方は加工レンズを装着可能です。
????出品中の「メガネ加工レンズ」を一緒にご購入ください。
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・写真の物が全てになります。
????紙製の外箱ですので破れ、へこみ等がある場合があります。
????メガネケースに傷みがある場合がございます。
????外箱・ケースはサービス品としてお考えください。
????輸入品のためフレームに擦れ等がある場合がございます。
・装着レンズされているレンズはデモレンズになります。
・すり替え等防止のため、返品、返金は対応できません。
予めご了承ください。
????画像をしっかりとご確認のうえ、ご購入お願い致します。
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商品の説明
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