MOSCOT LEMTOSH / モスコット レムトッシュ 46 BLACK - サングラス/メガネ

商品の詳細

MOSCOTLEMTOSH/モスコットレムトッシュ

BLACK46(Mサイズ)



状態：新品未使用(海外輸入品)

付属品：純正ケース・メガネ拭き・品質(thisDocumentcertifies)・取扱説明書が付きます。

カラー：BLACK(ブラック)

46(M)サイズ(男女適用)

レンズ幅:46mm

フレーム幅:139mm

ブリッジサイズ:24mm

テンプルの長さ:145mm

レンズ：デモレンズ



????購入フレームのレンズはデモレンズでご使用できません。ご希望方は加工レンズを装着可能です。

????出品中の「メガネ加工レンズ」を一緒にご購入ください。



下記をお読みください

【注意事項】

・写真の物が全てになります。

????紙製の外箱ですので破れ、へこみ等がある場合があります。

????メガネケースに傷みがある場合がございます。

????外箱・ケースはサービス品としてお考えください。

????輸入品のためフレームに擦れ等がある場合がございます。

・装着レンズされているレンズはデモレンズになります。

・すり替え等防止のため、返品、返金は対応できません。

予めご了承ください。

????画像をしっかりとご確認のうえ、ご購入お願い致します。

・値下げは行いません。ご了承下さい。



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