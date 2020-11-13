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audio-technica ワイヤレスイヤホン ATH-CKR70TW BK
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商品の詳細
・20時間程度使用の、ほぼ新品です。
・付属品全部あります。
以外、自動生成される商品説明です。
心に響くような本物の音楽体験を、あらゆる場面、あらゆる時間のなかへ。音本来の豊かさを余すことなく届ける原音再生を追求しています。楽曲の世界観を再現する高音質設計φ5.8mmドライバードライバーと密着したステンレス製導管PAT.P自然な音場感を生み出すステンレス製アコーステックレジスター低ノイズ・低歪…
ブランド名：オーディオテクニカ
シリーズ名：audio-technica
メーカー型番：ATH-CKR70TWBK
発売年月日：2020/11/13
代表カラー：BLACK
装着方式：左右分離型
装着タイプ：インナーイヤータイプ
駆動方式（ヘッドホン・イヤホン）：ダイナミック
ヘッドホン構造：密閉型HP
本体重量：10.0g
サラウンド：無
ノイズキャンセリング機能：有
マイク：有
折りたたみ機能：対象外
防滴・防水機能：有
ワイヤレス機能：プラグ無
NFC対応：無
オーディオテクニカATH-CKR70TW(ワイヤレスイヤホンBluetooth対応)完全ワイヤレスイヤホン/Bluetooth5.0/ノイズキャンセリング/急速充電対応/IPX4防水/最大約20時間再生/QualcommaptX™/ヒアスルー機能/高性能MEMSマイク【国内正規品】ブラックATH-CKR70TWBK
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商品の説明
ATH-CKR70TW｜イヤホン：完全ワイヤレス｜オーディオテクニカ
オーディオテクニカ ATH-CKR70TW BK ワイヤレスイヤホン bluetoothワイヤレスイヤホン ノイズキャンセリング / 急速充電対応 / IPX4防水 / 最大約20時間再生 / Qualcomm aptX™ / ヒアスルー機能 / 高性能MEMSマイク 【国内正規品】ブラック ...
ATH-CKR70TW｜イヤホン：完全ワイヤレス｜オーディオテクニカ
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