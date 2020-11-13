audio-technica ワイヤレスイヤホン ATH-CKR70TW BK

商品の詳細

「audio-technicaワイヤレスイヤホンATH-CKR70TWBK」





・20時間程度使用の、ほぼ新品です。

・付属品全部あります。



以外、自動生成される商品説明です。







心に響くような本物の音楽体験を、あらゆる場面、あらゆる時間のなかへ。音本来の豊かさを余すことなく届ける原音再生を追求しています。楽曲の世界観を再現する高音質設計φ5.8mmドライバードライバーと密着したステンレス製導管PAT.P自然な音場感を生み出すステンレス製アコーステックレジスター低ノイズ・低歪…



ブランド名：オーディオテクニカ

シリーズ名：audio-technica

メーカー型番：ATH-CKR70TWBK

発売年月日：2020/11/13

代表カラー：BLACK

装着方式：左右分離型

装着タイプ：インナーイヤータイプ

駆動方式（ヘッドホン・イヤホン）：ダイナミック

ヘッドホン構造：密閉型HP

本体重量：10.0g

サラウンド：無

ノイズキャンセリング機能：有

マイク：有

折りたたみ機能：対象外

防滴・防水機能：有

ワイヤレス機能：プラグ無

NFC対応：無





オーディオテクニカATH-CKR70TW(ワイヤレスイヤホンBluetooth対応)完全ワイヤレスイヤホン/Bluetooth5.0/ノイズキャンセリング/急速充電対応/IPX4防水/最大約20時間再生/QualcommaptX™/ヒアスルー機能/高性能MEMSマイク【国内正規品】ブラックATH-CKR70TWBK





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