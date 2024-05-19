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平和屋野田店■六通柄袋帯 宝相華 銀糸 逸品 n-fw3162
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￥1517税込
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商品の詳細
■■■ サイズ ■■■
長さ438cm幅30.5cm程
■■■ 商品詳細 ■■■
【正絹・芯なし】
状態は接写画像のように
太鼓下部・たれ先に薄い汚れ、柄止まり・裏地に薄いアク
前柄付近から手先にかけて折れ山の薄い汚れがございますが
その他特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。
大変上質な逸品になります。
お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？
※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、
稀に異なる場合がございます。
気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。
商品の説明
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