平和屋野田店■六通柄袋帯　宝相華　銀糸　逸品　n-fw3162

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Kabend

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商品の詳細





■■■　サイズ　■■■


長さ438cm幅30.5cm程

■■■　商品詳細　■■■


【正絹・芯なし】

状態は接写画像のように

太鼓下部・たれ先に薄い汚れ、柄止まり・裏地に薄いアク
前柄付近から手先にかけて折れ山の薄い汚れがございますが

その他特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。




大変上質な逸品になります。

お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？





※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、
稀に異なる場合がございます。


気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。









商品の説明

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