正規品【新品電池】FENDI 900J/動作品 ローマ数字 人気モデル ズッカ

商品の詳細

NewbatteryOK.MotionOK.CleaningOK.





────◻️状態◻️────





大きな傷や汚れはありません、小傷も少なく全体的に綺麗な状態です。

ガラス傷もなく、メッキ剥がれもないので気持ちよくお使い頂けます☆*°

ベルトも全体的に綺麗です。

本体のみ。こちらお値引不可。





#古倉時計#古倉時計FENDI

────◻️お手入れ◻️────



✔️超音波洗浄OK

✔️研磨仕上げOK

✔️磁気抜き処理OK

✔️アルコール除菌OK

✔️ムーブメント、正規の物確認OK

✔️新品電池交換OK(2021年/8月)



────◻️詳細◻️────



■外観状態本体『全体的に綺麗』

ベルト『全体的に綺麗』

ガラス『傷なし』



■ケースSize『約32mm』

■ベルトSize『約16.5cm』

■社外品の有無『──なし──』

■備考『許可証の元古物市場購入』





⚠️神経質な方NG,即購入OK

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:2021/b284