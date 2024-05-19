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正規品【新品電池】FENDI 900J/動作品 ローマ数字 人気モデル ズッカ

FENDI

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商品の詳細

NewbatteryOK.MotionOK.CleaningOK.


────◻️状態◻️────


大きな傷や汚れはありません、小傷も少なく全体的に綺麗な状態です。
ガラス傷もなく、メッキ剥がれもないので気持ちよくお使い頂けます☆*°
ベルトも全体的に綺麗です。
本体のみ。こちらお値引不可。


#古倉時計#古倉時計FENDI
────◻️お手入れ◻️────

✔️超音波洗浄OK
✔️研磨仕上げOK
✔️磁気抜き処理OK
✔️アルコール除菌OK
✔️ムーブメント、正規の物確認OK
✔️新品電池交換OK(2021年/8月)

────◻️詳細◻️────

■外観状態本体『全体的に綺麗』
ベルト『全体的に綺麗』
ガラス『傷なし』

■ケースSize『約32mm』
■ベルトSize『約16.5cm』
■社外品の有無『──なし──』
■備考『許可証の元古物市場購入』


⚠️神経質な方NG,即購入OK
アクセサリー/ブレスレット/ヴィンテージ
/バングル/ジュエリー/ブランド品
:2021/b284







商品の説明

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