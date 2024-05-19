0.054 ct FANCY ORANGY PINK VS2 AGT 天然 ピン

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商品の詳細

❁　✿　✤　✼　✽　PINKDIAMOND❁　✿　✤　✼　✽　
0.054ctFANCYORANGYPINKVS2AGT
天然ピンクダイヤモンド

※私どもで扱うダイヤモンドはすべて新品です。
※画像は、商品・グレーディングレポートともに、サンプルではなく当該商品の画像です。本来の色に近くなるように撮影しておりますが、お使いのモニターによって色合いが異なる場合がございます。予めご了承の上でのご購入をお願いいたします。

AGT付です。
色の起源もダイヤモンド自体も天然です。
クラリティ、カラット、サイズはソーティング(画像)をご覧ください。

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商品の説明

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