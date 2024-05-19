0.054 ct FANCY ORANGY PINK VS2 AGT 天然 ピン

商品の詳細

❁ ✿ ✤ ✼ ✽ PINKDIAMOND❁ ✿ ✤ ✼ ✽

0.054ctFANCYORANGYPINKVS2AGT

天然ピンクダイヤモンド



※私どもで扱うダイヤモンドはすべて新品です。

※画像は、商品・グレーディングレポートともに、サンプルではなく当該商品の画像です。本来の色に近くなるように撮影しておりますが、お使いのモニターによって色合いが異なる場合がございます。予めご了承の上でのご購入をお願いいたします。



AGT付です。

色の起源もダイヤモンド自体も天然です。

クラリティ、カラット、サイズはソーティング(画像)をご覧ください。



#天然

#天然ダイヤモンド

#ダイヤモンド

#FANCY

#ピンクダイヤモンド

#オレンジーピンク

#カラーダイヤモンド

#天然ダイヤモンド

#Pink

#FancyPink

#ピンクダイヤモンド

#オレンジーピンク

#DIAMONDEXCHANGEFEDERATION