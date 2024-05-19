moussy トレンチコート

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商品の詳細

マウジーのトレンチコートです。譲っていただいのですが、使用機会がない為、出品いたします。これからの時期に重宝しますよ！
裏地はバーバリーチェックになっていて、袖はボタンをすることでキャンディスリーブにもできます。
ほとんど着ていません。

着丈等は画像を参考にしてください。

サイズ2（M）
キャメルっぽいベージュのお色です。



商品の説明

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