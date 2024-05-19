- 当日発送
- 送料無料
moussy トレンチコート
- 販売価格 ：
-
￥2280税込
- 獲得ポイント ：
- ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
マウジーのトレンチコートです。譲っていただいのですが、使用機会がない為、出品いたします。これからの時期に重宝しますよ！
裏地はバーバリーチェックになっていて、袖はボタンをすることでキャンディスリーブにもできます。
ほとんど着ていません。
着丈等は画像を参考にしてください。
サイズ2（M）
キャメルっぽいベージュのお色です。
裏地はバーバリーチェックになっていて、袖はボタンをすることでキャンディスリーブにもできます。
ほとんど着ていません。
着丈等は画像を参考にしてください。
サイズ2（M）
キャメルっぽいベージュのお色です。
商品の説明
DRAPE トレンチコート
DRAPE トレンチコート
COLLARLESS TRENCH コート
4WAY ギミック レイヤード トレンチ
SLEEVELESS トレンチ コート
SLEEVELESS トレンチ コート
DRAPE SINGLE トレンチコート
【11月17日（金）8:59まで期間限定価格】STAND COLLAR TRENCH COAT/スタンドカラートレンチコート
MOUSSY OFFICIAL(MOUSSY OFFICIAL)｜MOUSSYのトレンチコートを使った ...
MOUSSY | ROUND HEM FLARE TRENCH コート (コート ) |SHEL'TTER WEBSTORE
セール】COLLARLESS TRENCH コート（トレンチコート）｜MOUSSY ...
【11月17日（金）8:59まで期間限定価格】SPRING TRENCH COAT/スプリングトレンチコート
SPRING TRENCH COAT[品番：AZLW0019498]｜AZUL BY MOUSSY（アズール ...
セール/ブランド古着】トレンチコート（トレンチコート）｜AZUL BY ...
レディース・ジャケット/アウター・トレンチコートのデイリーランキング
-
-
1
コロンボ 100%カシミヤコート 42.
ロングコート
￥20,000
-
-
-
-
-