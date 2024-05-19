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平和屋-こころ店■アンティーク 大正ロマン 丸帯 松竹梅 鶴 正絹 逸品 A-pf5035
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商品の詳細
■■■ サイズ ■■■
長さ396cm 幅32.5cm程
■■■ 商品詳細 ■■■
【正絹】
状態は接写画像のように裏面所々・表面所々に薄い汚れ、裏面・表面の手先・たれ先に若干のホツレがございます。
大変上質な逸品になります。
お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？
※アンティークになりますのでお品物の状態の感じ方には個人差がございます。
ご理解の上でのご入札をお願い致します。
※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、
稀に異なる場合がございます。
気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。
商品の説明
平和屋-こころ店■アンティーク 大正ロマン 丸帯 松竹梅 鶴 正絹 逸品 A-pf5035 | フリマアプリ ラクマ
平和屋-こころ店■アンティーク 大正ロマン 丸帯 松竹梅 鶴 正絹 逸品 A-pf5035
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