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平和屋-こころ店■アンティーク　大正ロマン　丸帯　松竹梅　鶴　正絹　逸品　A-pf5035

Wrunny

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商品の詳細





■■■　サイズ　■■■


長さ396cm　幅32.5cm程

■■■　商品詳細　■■■


【正絹】

状態は接写画像のように裏面所々・表面所々に薄い汚れ、裏面・表面の手先・たれ先に若干のホツレがございます。


大変上質な逸品になります。

お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？



※アンティークになりますのでお品物の状態の感じ方には個人差がございます。

ご理解の上でのご入札をお願い致します。





※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、
稀に異なる場合がございます。


気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。






商品の説明

平和屋-こころ店■アンティーク　大正ロマン　丸帯　松竹梅　鶴　正絹　逸品　A-pf5035
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