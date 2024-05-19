平和屋-こころ店■アンティーク　大正ロマン　丸帯　松竹梅　鶴　正絹　逸品　A-pf5035

商品の詳細









■■■ サイズ ■■■





長さ396cm 幅32.5cm程



■■■ 商品詳細 ■■■





【正絹】



状態は接写画像のように裏面所々・表面所々に薄い汚れ、裏面・表面の手先・たれ先に若干のホツレがございます。





大変上質な逸品になります。



お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？







※アンティークになりますのでお品物の状態の感じ方には個人差がございます。



ご理解の上でのご入札をお願い致します。











※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、

稀に異なる場合がございます。





気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。



