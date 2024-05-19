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ポルシェデザイン メンズ P'8479 P8479 B チタンシールド
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￥10400税込
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商品の詳細
ポルシェデザインメンズP'8479P8479Bチタンシールドサングラス140mm
48,000円購入した品物
2〜３回使用した物を使わないのでお出しします。
#@メガネケース付き・メガネ拭き付いています。
箱・保証書・説明書・ギャランティカードを付けてます。
横幅15cm縦5.５cmになります。
48,000円購入した品物
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商品の説明
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Porsche Design - ポルシェデザイン メンズ P'8479 P8479 B チタン ...
Porsche Design P8479
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