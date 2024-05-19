SONY 密閉型スタジオモニターヘッドホン MDR-CD900ST 品

利用可

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

在庫あり

商品の詳細

SONYMDR-CD900ST



HEADPHONETYPE:TRADITIONALHP

TrueWireless:NOTTRUEWIRELE

WIRED

WIRELESS:NOWIRELESS

color:BLACK

コードレス種類:ワイヤード

ドライバーユニット:ダイナミック

バンドタイプ種類:ヘッドバンドタイプ

プラグ種類:ステレオ標準

ヘッドセット属性:ヘッドホン

ヘッドホン種類:密閉型HP

伝送種類:ワイヤードアナログ



#ソニー

#SONY



何度か使用していましたが、使わなくなってしまったので出品しました。

音声確認済み、異常がありません。

まだまだた活躍できると思います。

あくまで中古品の為、ご理解の程ご購入してください。

宜しくお願い致します。