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SONY 密閉型スタジオモニターヘッドホン MDR-CD900ST 品

SONY

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商品の詳細

SONYMDR-CD900ST

HEADPHONETYPE:TRADITIONALHP
TrueWireless:NOTTRUEWIRELE
WIRED
WIRELESS:NOWIRELESS
color:BLACK
コードレス種類:ワイヤード
ドライバーユニット:ダイナミック
バンドタイプ種類:ヘッドバンドタイプ
プラグ種類:ステレオ標準
ヘッドセット属性:ヘッドホン
ヘッドホン種類:密閉型HP
伝送種類:ワイヤードアナログ

#ソニー
#SONY

何度か使用していましたが、使わなくなってしまったので出品しました。
音声確認済み、異常がありません。
まだまだた活躍できると思います。
あくまで中古品の為、ご理解の程ご購入してください。
宜しくお願い致します。



商品の説明

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