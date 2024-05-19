Apple AirPods Pro Apple正規品♡

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Apple

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商品の詳細

ご覧いただきありがとうございます。
Apple正規品のAirPods Proの両耳のみの出品です。
充電ケース、ケーブル、箱等の付属品はありません。

おまけで未使用のイヤーチップをおつけします！

《スピード配送》
1日2回発送を行っておりますので、迅速にお手元にお届け致します。

【商品状態】
●ケースへの充電、イヤホンの充電共に良好で問題ありません。
万が一動作不良がございましたら、速やかに返品対応させていただきます。
●全体的に細かい傷があります。
●出品前に丁寧にクリーニング致しましたが、蓋の開閉部に落としきれない汚れが少々ございます。
掲載写真にて状態をご確認ください。

【製品情報】
製品名：AirPods Pro 両耳
モデル番号：A2190

【設定方法】
①デバイスの設定からAirPodsの登録を解除して下さい。
②AirPodsを充電ケースに入れて蓋を閉じ、30秒程待ちます。
③蓋を開き、ケース背面の設定ボタンを15秒ほど長押しします。(ランプが白色点滅後、オレンジ色に点滅します)
④蓋を開いた状態でAirPodsをデバイスの近くに置きます。その後デバイスの手順に従って接続してください。

以下検索用
アップル air pods Pro エアーポッズプロ エアポッズプロ エアーポッツプロ エアポッツプロ MWP22J/A 純正品 充電器 バッテリー charging case A2083 A2084


商品の説明

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