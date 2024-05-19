Apple AirPods Pro Apple正規品♡

商品の詳細

ご覧いただきありがとうございます。

Apple正規品のAirPods Proの両耳のみの出品です。

充電ケース、ケーブル、箱等の付属品はありません。



おまけで未使用のイヤーチップをおつけします！



《スピード配送》

1日2回発送を行っておりますので、迅速にお手元にお届け致します。



【商品状態】

●ケースへの充電、イヤホンの充電共に良好で問題ありません。

万が一動作不良がございましたら、速やかに返品対応させていただきます。

●全体的に細かい傷があります。

●出品前に丁寧にクリーニング致しましたが、蓋の開閉部に落としきれない汚れが少々ございます。

掲載写真にて状態をご確認ください。



【製品情報】

製品名：AirPods Pro 両耳

モデル番号：A2190



【設定方法】

①デバイスの設定からAirPodsの登録を解除して下さい。

②AirPodsを充電ケースに入れて蓋を閉じ、30秒程待ちます。

③蓋を開き、ケース背面の設定ボタンを15秒ほど長押しします。(ランプが白色点滅後、オレンジ色に点滅します)

④蓋を開いた状態でAirPodsをデバイスの近くに置きます。その後デバイスの手順に従って接続してください。



以下検索用

アップル air pods Pro エアーポッズプロ エアポッズプロ エアーポッツプロ エアポッツプロ MWP22J/A 純正品 充電器 バッテリー charging case A2083 A2084