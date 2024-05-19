マッキントッシュ　レインブーツ　39

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商品の詳細

一度短時間着用のみです。

箱なし、保存袋あり。



MACKINTOSH初登場となるショート丈のレインブーツ。乗馬ブーツ由来の美しいフォルムで、バックにはデザインのポイントとなるストラップと、マッキントッシュのアウターにも使用しているゴールドのロゴ入りドットボタンをあしらいました。



履き口部分には同色のパイピングをあしらい、普段のコーディネートにも合わせやすい、上品でリュクスな雰囲気が特徴です。



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対応サイズ24～24.5cmブーツ丈30.5cmヒール高3.0cm筒まわり36.5cm靴幅99.6cm

定価¥26,400



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