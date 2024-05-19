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マッキントッシュ　レインブーツ　39

MACKINTOSH

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7200税込

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マッキントッシュ　レインブーツ　39
マッキントッシュ　レインブーツ　39
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

一度短時間着用のみです。
箱なし、保存袋あり。

MACKINTOSH初登場となるショート丈のレインブーツ。乗馬ブーツ由来の美しいフォルムで、バックにはデザインのポイントとなるストラップと、マッキントッシュのアウターにも使用しているゴールドのロゴ入りドットボタンをあしらいました。

履き口部分には同色のパイピングをあしらい、普段のコーディネートにも合わせやすい、上品でリュクスな雰囲気が特徴です。

39
対応サイズ24～24.5cmブーツ丈30.5cmヒール高3.0cm筒まわり36.5cm靴幅99.6cm
定価¥26,400

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商品の説明

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