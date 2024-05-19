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マッキントッシュ レインブーツ 39
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￥7200税込
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商品の詳細
一度短時間着用のみです。
箱なし、保存袋あり。
MACKINTOSH初登場となるショート丈のレインブーツ。乗馬ブーツ由来の美しいフォルムで、バックにはデザインのポイントとなるストラップと、マッキントッシュのアウターにも使用しているゴールドのロゴ入りドットボタンをあしらいました。
履き口部分には同色のパイピングをあしらい、普段のコーディネートにも合わせやすい、上品でリュクスな雰囲気が特徴です。
39
対応サイズ24～24.5cmブーツ丈30.5cmヒール高3.0cm筒まわり36.5cm靴幅99.6cm
定価¥26,400
#Mackintosh
#レインブーツ
#ハンター
#hunter
#aigle
#エーグル
#雨
#長靴
#雪
箱なし、保存袋あり。
MACKINTOSH初登場となるショート丈のレインブーツ。乗馬ブーツ由来の美しいフォルムで、バックにはデザインのポイントとなるストラップと、マッキントッシュのアウターにも使用しているゴールドのロゴ入りドットボタンをあしらいました。
履き口部分には同色のパイピングをあしらい、普段のコーディネートにも合わせやすい、上品でリュクスな雰囲気が特徴です。
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対応サイズ24～24.5cmブーツ丈30.5cmヒール高3.0cm筒まわり36.5cm靴幅99.6cm
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商品の説明
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