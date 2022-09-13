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アップル airpods pro 第1世代

Apple

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商品の詳細

airpodspro第一世代です。
買い替えのために出品します。

・中古本体(ケース+イヤホン左右)
・未使用イヤーチップ(S,L)

内容は以上となります。

1年ほど使いました。動作保証します。
購入時からカバーを着けて使用していたので、ケースはとても綺麗です。
素人レベルですが、アルコール清掃してからお送りします。

R側のイヤホンに、小傷があります。動作および着用感に支障はありませんが、ご理解の上ご購入ください。


#Apple






商品の説明

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