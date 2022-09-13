アップル airpods pro 第1世代

商品の詳細

airpodspro第一世代です。

買い替えのために出品します。



・中古本体(ケース+イヤホン左右)

・未使用イヤーチップ(S,L)



内容は以上となります。



1年ほど使いました。動作保証します。

購入時からカバーを着けて使用していたので、ケースはとても綺麗です。

素人レベルですが、アルコール清掃してからお送りします。



R側のイヤホンに、小傷があります。動作および着用感に支障はありませんが、ご理解の上ご購入ください。





#Apple

