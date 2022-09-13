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アップル airpods pro 第1世代
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商品の詳細
airpodspro第一世代です。
買い替えのために出品します。
・中古本体(ケース+イヤホン左右)
・未使用イヤーチップ(S,L)
内容は以上となります。
1年ほど使いました。動作保証します。
購入時からカバーを着けて使用していたので、ケースはとても綺麗です。
素人レベルですが、アルコール清掃してからお送りします。
R側のイヤホンに、小傷があります。動作および着用感に支障はありませんが、ご理解の上ご購入ください。
#Apple
買い替えのために出品します。
・中古本体(ケース+イヤホン左右)
・未使用イヤーチップ(S,L)
内容は以上となります。
1年ほど使いました。動作保証します。
購入時からカバーを着けて使用していたので、ケースはとても綺麗です。
素人レベルですが、アルコール清掃してからお送りします。
R側のイヤホンに、小傷があります。動作および着用感に支障はありませんが、ご理解の上ご購入ください。
#Apple
商品の説明
AirPods Pro (第1世代) ワイヤレス充電ケース付き - 技術仕様 (日本)
Apple AirPods Pro 第一世代 | tradexautomotive.com
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