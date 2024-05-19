iPad mini6（パープル／Wi-Fiモデル）※Apple Pencilつき - タブレット

商品の詳細



ご覧いただきありがとうございます。

（iPadminiのみ、ApplePencilのみの場合はコメントください）



iPadmini6（Wi-Fiモデル、64GB）

ApplePencil2

純正ケース（smartfolio：エレクトリックオレンジ、汚れあり）

ApplePencilケース（Drip社）



の4点セットでの出品となります。



製品概要については、公式サイトをご覧ください。



今回出品いたしますのは下記の状態となります。



【通信】Wi-Fiモデル

【容量】64GB

【外箱】iPadは箱あり、ApplePencil、smartfolioは箱なし。

【付属品】あり（USB-Cケーブル、ACアダプター）

【傷】iPad本体には目立った傷はありません。ApplePencilはカバーを付けていたので綺麗な状態です。純正ケースについてApplePencilケース（Drip社：価格1300円ほど／ペンシル収納時に充電可能です）を付けおり、汚れがあるのでケースは付属程度でお考えください。

【画面】傷なし（購入時にガラスフィルムを張ったままです。そのまま発送いたします）

【初期化】出荷時と同様の状態にして発送いたします。アクティベートはご自身でお願いいたします。





トータルの金額（税込）は現時点で102,060円となります。



iPadmini72,800円

ApplePencil19,880円

smartfolio9,380円





梱包は衝撃が加わらないよう、丁寧に包ませていただきます。



原則、値下げ交渉はご遠慮頂いております。



ご検討のほどよろしくお願い致します。



