iPad mini6（パープル／Wi-Fiモデル）※Apple Pencilつき - タブレット

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iPad mini6（パープル／Wi-Fiモデル）※Apple Pencilつき
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￥25900税込
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商品の詳細
ご覧いただきありがとうございます。
（iPadminiのみ、ApplePencilのみの場合はコメントください）
iPadmini6（Wi-Fiモデル、64GB）
ApplePencil2
純正ケース（smartfolio：エレクトリックオレンジ、汚れあり）
ApplePencilケース（Drip社）
の4点セットでの出品となります。
製品概要については、公式サイトをご覧ください。
今回出品いたしますのは下記の状態となります。
【通信】Wi-Fiモデル
【容量】64GB
【外箱】iPadは箱あり、ApplePencil、smartfolioは箱なし。
【付属品】あり（USB-Cケーブル、ACアダプター）
【傷】iPad本体には目立った傷はありません。ApplePencilはカバーを付けていたので綺麗な状態です。純正ケースについてApplePencilケース（Drip社：価格1300円ほど／ペンシル収納時に充電可能です）を付けおり、汚れがあるのでケースは付属程度でお考えください。
【画面】傷なし（購入時にガラスフィルムを張ったままです。そのまま発送いたします）
【初期化】出荷時と同様の状態にして発送いたします。アクティベートはご自身でお願いいたします。
トータルの金額（税込）は現時点で102,060円となります。
iPadmini72,800円
ApplePencil19,880円
smartfolio9,380円
梱包は衝撃が加わらないよう、丁寧に包ませていただきます。
原則、値下げ交渉はご遠慮頂いております。
ご検討のほどよろしくお願い致します。
商品の説明
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