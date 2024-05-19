AirPods Pro

商品の詳細

本体動作確認済ですが、左イヤフォンの接続が悪い時があります。

充電ケースとイヤホン本体左右セットのみで、箱や説明書、ライトニングケーブルやイヤーチップは付属しておりません。

使用感はあります、写真ご参照ください。

他のアングル等気になる箇所ございましたら、随時追加致します。



全面アルコール消毒をしてから発送致します。