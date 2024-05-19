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AirPods Pro
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商品の詳細
本体動作確認済ですが、左イヤフォンの接続が悪い時があります。
充電ケースとイヤホン本体左右セットのみで、箱や説明書、ライトニングケーブルやイヤーチップは付属しておりません。
使用感はあります、写真ご参照ください。
他のアングル等気になる箇所ございましたら、随時追加致します。
全面アルコール消毒をしてから発送致します。
充電ケースとイヤホン本体左右セットのみで、箱や説明書、ライトニングケーブルやイヤーチップは付属しておりません。
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商品の説明
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