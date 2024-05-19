【新品未開封】ミッフィー ワイヤレスイヤホン Bluetooth

商品の詳細

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商品名:

ミッフィーLEDライト付きワイヤレスイヤホンBluetooth5.3ブルー新品未開封



セット内容:

イヤホンセット、充電ケーブル、説明書



特徴:

・高解像度でダイナミックなHDステレオ音質

・Bluetooth5.3の優れたワイヤレスイヤホン

・ケース内のミッフィーがLEDで光ります

・IPX5防水・汗

・軽量3kg

・スマートタッチセンサー式

※触れるだけで再生、一時停止、スキップ

通話の応答/終了が可能

・再生時間は1回の充電で6時間以上

（充電ケースでは合計30時間）

・急速充電式ケースの為、1時間で完全充電



発送方法:

プチプチ梱包、ダンボール箱にお入れ致します。

安心の匿名配送となります。



#ワイヤレスイヤホン

#Bluetooth

#ミッフィー