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【新品未開封】ミッフィー ワイヤレスイヤホン Bluetooth
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￥2345税込
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商品の詳細
★大人気商品★
即購入ok！日本未発売商品✩早い者勝ち！
3%OFFクーポン対象にいかがでしょうか。
※直営店は既に完売しており、数に限りがございます
商品名:
ミッフィーLEDライト付きワイヤレスイヤホンBluetooth5.3ブルー新品未開封
セット内容:
イヤホンセット、充電ケーブル、説明書
特徴:
・高解像度でダイナミックなHDステレオ音質
・Bluetooth5.3の優れたワイヤレスイヤホン
・ケース内のミッフィーがLEDで光ります
・IPX5防水・汗
・軽量3kg
・スマートタッチセンサー式
※触れるだけで再生、一時停止、スキップ
通話の応答/終了が可能
・再生時間は1回の充電で6時間以上
（充電ケースでは合計30時間）
・急速充電式ケースの為、1時間で完全充電
発送方法:
プチプチ梱包、ダンボール箱にお入れ致します。
安心の匿名配送となります。
#ワイヤレスイヤホン
#Bluetooth
#ミッフィー
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ミッフィーLEDライト付きワイヤレスイヤホンBluetooth5.3ブルー新品未開封
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・Bluetooth5.3の優れたワイヤレスイヤホン
・ケース内のミッフィーがLEDで光ります
・IPX5防水・汗
・軽量3kg
・スマートタッチセンサー式
※触れるだけで再生、一時停止、スキップ
通話の応答/終了が可能
・再生時間は1回の充電で6時間以上
（充電ケースでは合計30時間）
・急速充電式ケースの為、1時間で完全充電
発送方法:
プチプチ梱包、ダンボール箱にお入れ致します。
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#ワイヤレスイヤホン
#Bluetooth
#ミッフィー
商品の説明
【国内正規代理店】ミッフィー miffy ワイヤレスイヤホン 【完全ワイヤレスイヤホン/Bluetooth 5.3対応 / LEDライト付き / 最大32時間音楽再生 / 充電式/ギフト/プレゼント/贈り物】 (ブルー)
ミッフィー LEDライト付き ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3 ピンク 日本語和訳付
ミッフィー LEDライト付き ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3 ブルー 日本語訳付
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