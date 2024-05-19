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【新品未開封】ミッフィー ワイヤレスイヤホン Bluetooth

miffy

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【新品未開封】ミッフィー ワイヤレスイヤホン Bluetooth
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商品名:
ミッフィーLEDライト付きワイヤレスイヤホンBluetooth5.3ブルー新品未開封

セット内容:
イヤホンセット、充電ケーブル、説明書

特徴:
・高解像度でダイナミックなHDステレオ音質
・Bluetooth5.3の優れたワイヤレスイヤホン
・ケース内のミッフィーがLEDで光ります
・IPX5防水・汗
・軽量3kg
・スマートタッチセンサー式
※触れるだけで再生、一時停止、スキップ
通話の応答/終了が可能
・再生時間は1回の充電で6時間以上
（充電ケースでは合計30時間）
・急速充電式ケースの為、1時間で完全充電

発送方法:
プチプチ梱包、ダンボール箱にお入れ致します。
安心の匿名配送となります。

#ワイヤレスイヤホン
#Bluetooth
#ミッフィー




商品の説明

【新品未開封】ミッフィー ワイヤレスイヤホン Bluetooth
【国内正規代理店】ミッフィー miffy ワイヤレスイヤホン 【完全ワイヤレスイヤホン/Bluetooth 5.3対応 / LEDライト付き / 最大32時間音楽再生 / 充電式/ギフト/プレゼント/贈り物】 (ブルー)
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