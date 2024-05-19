Canon EOS Kiss X9i Wズームキット

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Canon EOS Kiss X9i Wズームキット
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￥21000税込
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商品の詳細
合計で数日程度使用しておりましたが
売ることにしましたので出品致します。
ズームキット内の付属品はほぼありますが
3枚目のレンズの上についている蓋が
通常レンズ分紛失しているため、
片方にはレンズフードをつけて発送させていただきますm(*__)m
バッテリー劣化なども全くしていません。
使用の際の目立たない程度の小傷はあるかもしれませんので気になる方は購入をお控えください。
あとセンサークリーニングという機能があり、
その際にテレビによく出るようなノイズみたいなものが出ることがあります。
撮影時に映り込むことや撮影には全く問題はないんですが
その部分だけで出ます。
多分センサーにホコリが付いているとかそういうものだと思うので、使用上には問題はありませんが
気になった為書かせていただきます。
カメラ初心者の為正確な理由がわかりませんので
気になる方は購入をお控え頂けたらと思います。
商品の説明
Canon デジタル一眼レフカメラ EOS Kiss X9i ダブルズームキット EOSKISSX9I-WKIT
キヤノン EOS Kiss X9i ダブルズームキット | デジタル一眼レフ
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