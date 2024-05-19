平和屋野田店■訪問着　絞り　刺繍　道長地紙花文　金彩　逸品　n-fw2916

商品の詳細









■■■ サイズ ■■■





身丈160cm（肩から）



裄丈65cm



袖丈49cm 縫込み9.5cm



袖幅32.5cm



前幅23.5cm



後幅30cm







着物縫いこみ



内揚げ8.5cm







裄



お袖側約2.5cm 身頃側約3cm



■■■ 商品詳細 ■■■





【正絹】



状態は接写画像のように



衿山に薄い汚れがございますが



その他特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。







大変上質な逸品になります。



お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？











※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、

稀に異なる場合がございます。





気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。





