  • 平和屋野田店■訪問着　絞り　刺繍　道長地紙花文　金彩　逸品　n-fw2916
  • 平和屋野田店■訪問着　絞り　刺繍　道長地紙花文　金彩　逸品　n-fw2916
  • 平和屋野田店■訪問着　絞り　刺繍　道長地紙花文　金彩　逸品　n-fw2916
  • 平和屋野田店■訪問着　絞り　刺繍　道長地紙花文　金彩　逸品　n-fw2916
  • 平和屋野田店■訪問着　絞り　刺繍　道長地紙花文　金彩　逸品　n-fw2916
  • 平和屋野田店■訪問着　絞り　刺繍　道長地紙花文　金彩　逸品　n-fw2916
  • 平和屋野田店■訪問着　絞り　刺繍　道長地紙花文　金彩　逸品　n-fw2916
  • 平和屋野田店■訪問着　絞り　刺繍　道長地紙花文　金彩　逸品　n-fw2916
平和屋野田店■訪問着　絞り　刺繍　道長地紙花文　金彩　逸品　n-fw2916
  • 当日発送
  • 送料無料

平和屋野田店■訪問着　絞り　刺繍　道長地紙花文　金彩　逸品　n-fw2916

Voften

お気に入りブランド
販売価格 ：

1501税込

獲得ポイント ：
ポイント

商品がカートに追加されました
平和屋野田店■訪問着　絞り　刺繍　道長地紙花文　金彩　逸品　n-fw2916
平和屋野田店■訪問着　絞り　刺繍　道長地紙花文　金彩　逸品　n-fw2916
販売価格：￥4,950 税込
お買い物を続けるカートへ進む

在庫あり

※ 商品のお届けについてはこちらよりご確認ください。

SHOPPING が販売、発送いたします。

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

  • ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

利用可

  • ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
    ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
    ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

商品の詳細





■■■　サイズ　■■■


身丈160cm（肩から）

裄丈65cm

袖丈49cm　縫込み9.5cm

袖幅32.5cm

前幅23.5cm

後幅30cm



着物縫いこみ

内揚げ8.5cm





お袖側約2.5cm　身頃側約3cm

■■■　商品詳細　■■■


【正絹】

状態は接写画像のように

衿山に薄い汚れがございますが

その他特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。



大変上質な逸品になります。

お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？





※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、
稀に異なる場合がございます。


気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。










商品の説明

平和屋野田店■訪問着　絞り　刺繍　道長地紙花文　金彩　逸品　n-fw2916
平和屋野田店■訪問着　絞り　刺繍　道長地紙花文　金彩　逸品　n-fw2916
平和屋野田店■訪問着　絞り　刺繍　道長地紙花文　金彩　逸品　n-fw2916
平和屋野田店■訪問着　絞り　刺繍　道長地紙花文　金彩　逸品　n-fw2916
平和屋野田店■訪問着　絞り　刺繍　道長地紙花文　金彩　逸品　n-fw2916
平和屋野田店■訪問着　絞り　刺繍　道長地紙花文　金彩　逸品　n-fw2916
平和屋野田店■訪問着　絞り　刺繍　道長地紙花文　金彩　逸品　n-fw2916
平和屋野田店■訪問着　絞り　刺繍　道長地紙花文　金彩　逸品　n-fw2916
平和屋野田店■訪問着　絞り　刺繍　道長地紙花文　金彩　逸品　n-fw2916
平和屋野田店■訪問着　絞り　刺繍　道長地紙花文　金彩　逸品　n-fw2916
平和屋野田店■訪問着　絞り　刺繍　道長地紙花文　金彩　逸品　n-fw2916
平和屋野田店■訪問着　絞り　刺繍　道長地紙花文　金彩　逸品　n-fw2916
平和屋野田店■訪問着　絞り　刺繍　道長地紙花文　金彩　逸品　n-fw2916
平和屋野田店■訪問着　絞り　刺繍　道長地紙花文　金彩　逸品　n-fw2916
平和屋野田店■訪問着　絞り　刺繍　道長地紙花文　金彩　逸品　n-fw2916
平和屋1□極上 訪問着 お召地 蔦の葉文 逸品3s20145 - 着物
平和屋野田店■訪問着　絞り　刺繍　道長地紙花文　金彩　逸品　n-fw2916
平和屋1□極上 訪問着 お召地 蔦の葉文 逸品3s20145 - 着物
平和屋野田店■訪問着　絞り　刺繍　道長地紙花文　金彩　逸品　n-fw2916
平和屋野田店□訪問着 作家物 御所解吉祥花文 暈し染め 金彩 逸品 n ...
平和屋野田店■訪問着　絞り　刺繍　道長地紙花文　金彩　逸品　n-fw2916
平和屋着物□訪問着 刺繍 波兎雪輪文 桜 金彩 逸品 未使用 km1811 ...
平和屋野田店■訪問着　絞り　刺繍　道長地紙花文　金彩　逸品　n-fw2916
平和屋野田店□訪問着 作家物 御所解吉祥花文 暈し染め 金彩 逸品 n ...
平和屋野田店■訪問着　絞り　刺繍　道長地紙花文　金彩　逸品　n-fw2916
平和屋1□極上 訪問着 お召地 蔦の葉文 逸品3s20145 - 着物
平和屋野田店■訪問着　絞り　刺繍　道長地紙花文　金彩　逸品　n-fw2916
平和屋着物□訪問着 刺繍 波兎雪輪文 桜 金彩 逸品 未使用 km1811 ...
平和屋野田店■訪問着　絞り　刺繍　道長地紙花文　金彩　逸品　n-fw2916
平和屋野田店■訪問着　絞り　道長吉祥御所車花文　金彩　逸品　n-kn0782

レディース・水着/浴衣・着物のデイリーランキング

このカテゴリのランキングをもっと見る

この商品を見ている人におすすめ