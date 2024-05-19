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天然 ロイヤルブルーサファイア ダイヤ リング2.32ct k18 f
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高級ジュエリー！
天然ロイヤルブルーサファイアk18
さらに南ア天然ダイヤモンド
メイン石:2.32カラット
脇石:天然ダイヤ:0.19ct
重量:6.51g
素材：k18
□国内写真付き鑑定書発行可能
2週間、鑑定料金(実費)を頂きます
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#Worldstoneのリング
#Worldstoneのサファイア
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#ダイヤモンド
#トルマリン
#ネックレス
#ピアス
#ギフト
#プレゼント
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メイン石:2.32カラット
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重量:6.51g
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商品の説明
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