ソフィー SOFFE U.S.NAVY 両面プリント スウェットプルオーバーパーカー USA製 メンズM /eaa295755

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商品の詳細

【サイズ】
メンズM
表記サイズ：M
着丈：62cm
身幅：57cm
肩幅：57cm
袖丈：56cm

【商品詳細】
商品名：古着ソフィーSOFFEU.S.NAVY両面プリントスウェットプルオーバーパーカーUSA製メンズM/eaa295755
ブランド：SOFFE/ソフィー
特徴：プルオーバー/プルオーバー/両面プリント両面プリント
モデル/形状：U.S.NAVYスウェットプルオーバーパーカー
素材：コットン50%/ポリエステル50%
色：ネイビー系紺色
柄：プリント
生産国：USA製
年代：-

商品番号：eaa295755
取扱店：ネットショップ

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商品の説明

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