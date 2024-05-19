ソフィー SOFFE U.S.NAVY 両面プリント スウェットプルオーバーパーカー USA製 メンズM /eaa295755

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商品の詳細

【サイズ】

メンズM

表記サイズ：M

着丈：62cm

身幅：57cm

肩幅：57cm

袖丈：56cm



【商品詳細】

商品名：古着ソフィーSOFFEU.S.NAVY両面プリントスウェットプルオーバーパーカーUSA製メンズM/eaa295755

ブランド：SOFFE/ソフィー

特徴：プルオーバー/プルオーバー/両面プリント両面プリント

モデル/形状：U.S.NAVYスウェットプルオーバーパーカー

素材：コットン50%/ポリエステル50%

色：ネイビー系紺色

柄：プリント

生産国：USA製

年代：-



商品番号：eaa295755

取扱店：ネットショップ



こちらの商品はラクマ公式パートナーの古着屋JAMラクマ店によって出品されています。