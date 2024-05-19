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ソフィー SOFFE U.S.NAVY 両面プリント スウェットプルオーバーパーカー USA製 メンズM /eaa295755
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商品の詳細
メンズM
表記サイズ：M
着丈：62cm
身幅：57cm
肩幅：57cm
袖丈：56cm
【商品詳細】
商品名：古着ソフィーSOFFEU.S.NAVY両面プリントスウェットプルオーバーパーカーUSA製メンズM/eaa295755
ブランド：SOFFE/ソフィー
特徴：プルオーバー/プルオーバー/両面プリント両面プリント
モデル/形状：U.S.NAVYスウェットプルオーバーパーカー
素材：コットン50%/ポリエステル50%
色：ネイビー系紺色
柄：プリント
生産国：USA製
年代：-
商品番号：eaa295755
取扱店：ネットショップ
こちらの商品はラクマ公式パートナーの古着屋JAMラクマ店によって出品されています。
商品の説明
古着 ソフィー SOFFE U.S.NAVY 両面プリント スウェットプルオーバーパーカー USA製 メンズM /eaa295755
古着 ソフィー SOFFE U.S.NAVY 両面プリント スウェットプルオーバー ...
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