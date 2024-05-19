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NIKE JORDAN RETRO HIGH OG
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￥13294税込
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商品の詳細
NIKEJORDANRETROHIGHOG
BLACKCRIMSONTINT-WHITE
サイズUS9.27.0cm
状態新品未使用
購入先SNKRS
履きたいんだけど、履く勇気がないため売ります
黒タグもあります。
BLACKCRIMSONTINT-WHITE
サイズUS9.27.0cm
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商品の説明
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