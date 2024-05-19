NIKE JORDAN RETRO HIGH OG

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NIKE

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商品の詳細

NIKEJORDANRETROHIGHOG
BLACKCRIMSONTINT-WHITE

サイズUS9.27.0cm

状態新品未使用

購入先SNKRS

履きたいんだけど、履く勇気がないため売ります

黒タグもあります。



商品の説明

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