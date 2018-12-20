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プティー プティローブノア petitetrobenoire

petite robe noire

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商品の詳細

数回使用致しました！
ベルベットのリボンが、かわいいです♡！

定価:¥15.120


□公式より引用
material:真鍮、スワロフスキークリスタル
リボン（レーヨン83%、ナイロン17%）

size:約2.8cm×1.8cm

スワロフスキークリスタルのモチーフが、耳元で表情豊かに動きます。繊細なベルベットのネイビーリボンもかわいい、ゆれるタイプのイヤリング。1つずつ手作業による制作のため、モチーフの向きの仕上がりに微妙な差が生じます。動きのある商品ならではの表情としてお楽しみいただけましたら幸いです。


商品の説明

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