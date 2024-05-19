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K18YG ダイヤモンド リング 0.40CT
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￥22680税込
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商品の詳細
260-003-524-6268
【商品名】
K18YGダイヤモンドリング0.40CT
【材質】
K18イエローゴールド
【商品ランク】
中古品A
【対象】
レディース
【サイズ】
12.5号
【実寸サイズ】
最大幅約:4.3mm
【使用石】
ダイヤモンド0.40CT
【重さ】
約3.0g
【詳細説明】
新品仕上げ済み。
商品の説明
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