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K18YG ダイヤモンド リング 0.40CT

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K18YG ダイヤモンド リング 0.40CT
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商品の詳細

【商品コード】
260-003-524-6268

【商品名】
K18YGダイヤモンドリング0.40CT

【材質】
K18イエローゴールド

【商品ランク】
中古品A

【対象】
レディース

【サイズ】
12.5号

【実寸サイズ】
最大幅約:4.3mm

【使用石】
ダイヤモンド0.40CT

【重さ】
約3.0g

【詳細説明】
新品仕上げ済み。



商品の説明

K18YG ダイヤモンド リング 0.40CT
コスミディア K18YG/WG ダイヤモンド オニキス メノウ リング 0.450ct O0.060ct M0.040ct

K18YG ダイヤモンド リング 0.40CT
コスミディア K18YG/WG ダイヤモンド オニキス メノウ リング 0.450ct O0.060ct M0.040ct

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コスミディア K18YG/WG ダイヤモンド オニキス メノウ リング 0.450ct O0.060ct M0.040ct

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