ルイヴィトン☆LOUIS VUITTON☆保存袋☆ショップ袋☆10枚セット⑫

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商品の詳細

LouisVuittonの保存袋10枚セットです。



サイズ、色、柄、色々です。



所々、シミや汚れがあるものもあります。

中古品であることをご理解の上、ご購入をお願い致します。



■バラ売り不可