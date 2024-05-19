PATAGONIA　LIGHTWEIGHT TRAVEL TOTE PACK

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商品の詳細

patagoniaのライトウェイトトラベルトートです。2WAYトートバックです。全般的に良好ですが、内部に少し使用感があります。写真でご確認下さい。通勤、登山、キャンプ、アウトドアなどにいかかですか？マザーズバッグにもおすすめ。

既にギリギリの金額設定ですので値下げ交渉不可です。送料無料で発送します。毎日パタゴニアを出品してます。ほかにもいろいろ出品中です。

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