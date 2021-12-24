BE@RBRICK U.F.O. 400％ - その他

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2G大阪で購入しました！
【注意事項】
すり替え防止の為、返品・交換は致しかねます。
初期不良の場合、直接メーカー対応でお願いいたします。
#ベアブリック
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#MEDICOMTOYPLUS
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#AKASHICRECORDS2021
#まぼろしのパレード
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