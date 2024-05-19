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Freedom レザージャケット
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商品の詳細
素人の測定で多少おおざっぱですが服の大まかサイズです。
肩幅48cm
袖丈60cm
身幅49cm
着丈74cm
#freedom#革ジャン#メンズ#レザージャケット
商品の説明
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