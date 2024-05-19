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Freedom レザージャケット

Epeeve

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商品の詳細

Freedomレザージャケット


素人の測定で多少おおざっぱですが服の大まかサイズです。

肩幅48cm
袖丈60cm
身幅49cm
着丈74cm



#freedom#革ジャン#メンズ#レザージャケット

商品の説明

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