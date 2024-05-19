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カラージェル まとめ売り
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商品の詳細
★プリジェル
金、銀、サンライズ
★No.8Tokyo
S425
★ネイルパフェ(未開封)
ピサンリ、フレーズ
エマンリラ(マグネット)
エマンフォレ(マグネット)
★Vi2ジェル
マホガニー、シクラメン、
フラッシュジェル(ブルー)
画像2のカラチャ付きます
(ネイルパフェは未開封なのでカラチャ無し)
残量は画像でお確かめください。
No.8Tokyoはシールが剥がれてしまっていますが、品番はわかります。
金、銀、サンライズ
★No.8Tokyo
S425
★ネイルパフェ(未開封)
ピサンリ、フレーズ
エマンリラ(マグネット)
エマンフォレ(マグネット)
★Vi2ジェル
マホガニー、シクラメン、
フラッシュジェル(ブルー)
画像2のカラチャ付きます
(ネイルパフェは未開封なのでカラチャ無し)
残量は画像でお確かめください。
No.8Tokyoはシールが剥がれてしまっていますが、品番はわかります。
商品の説明
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