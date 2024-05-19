カラージェル　まとめ売り

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商品の詳細

★プリジェル
　金、銀、サンライズ

★No.8Tokyo　
　S425

★ネイルパフェ(未開封)
　ピサンリ、フレーズ
　エマンリラ(マグネット)
　エマンフォレ(マグネット)

★Vi2ジェル
　マホガニー、シクラメン、
　フラッシュジェル(ブルー)


画像2のカラチャ付きます
(ネイルパフェは未開封なのでカラチャ無し)


残量は画像でお確かめください。
No.8Tokyoはシールが剥がれてしまっていますが、品番はわかります。







商品の説明

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