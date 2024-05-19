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フェンディ タオルハンカチ
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商品の詳細
3枚です。
あまり見かけない柄だと思います。
発送は箱から出してタオルハンカチのみ送らせて頂きます。
神経質な方はご購入お控えください。
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商品の説明
フェンディ タオルハンカチ
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