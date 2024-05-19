4 90～00年代 NIKE ナイロンジャケット

商品の詳細

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☑Brand：NIKEナイキ



☑Item：90年代ナイロンコーチジャケットコーチジャケットスウッシュスウォッシュフード収納



☑特徴：90年代～00年代定番で使いやすいブラックに左胸の刺繍のスウッシュにラインが非常にいい感じで、これからの時期に使える一枚です。



☑サイズ M



肩幅 58㎝

身幅 62㎝

着丈 70㎝

袖丈 55㎝



☑状態 【B】



【A】使用感もなく綺麗な状態

【B】多少の使用感がある状態

【C】多少の使用感、目立たないダメージ、汚れ等がある状態

【D】使用感、目立つダメージ、汚れ等があるそれなりの状態

【S】新品、デットストック



多少の使用感はありますが、特別ダメージ等ない状態です。



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