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X-girl stages 4点set (130)

X-girl Stages

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商品の詳細


X-girlstages公式ショップで購入

size:130

color:裾フリルチュニック(ベビーピンク)

キラッキーTシャツ(ピンク×ライトブルー)

ロゴフリルTシャツ(濃ピンク)

ロゴラインレギンス(ブラック)ﾌﾙﾚﾝｸﾞｽ

????キラッキーTシャツは使用感あり、他は数回のみ着用。
目立つシミや汚れはありません。





♻️自宅保管品です。リサイクル品に理解のある方のみご検討お願いいたします。

♻️セットでのご購入をお願いいたします。

♻️商品の状態につきましては素人判断であることをご了承ください。

♻️質問等はご購入前に。ノークレーム、ノーリターンでお願いいたします。

♻️プロフ、一読お願いいたします。




ご検討、どうぞよろしくお願いいたします。



商品の説明

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