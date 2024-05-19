X-girl stages 4点set (130)

商品の詳細



X-girlstages公式ショップで購入



size:130



color:裾フリルチュニック(ベビーピンク)



キラッキーTシャツ(ピンク×ライトブルー)



ロゴフリルTシャツ(濃ピンク)



ロゴラインレギンス(ブラック)ﾌﾙﾚﾝｸﾞｽ



????キラッキーTシャツは使用感あり、他は数回のみ着用。

目立つシミや汚れはありません。











♻️自宅保管品です。リサイクル品に理解のある方のみご検討お願いいたします。



♻️セットでのご購入をお願いいたします。



♻️商品の状態につきましては素人判断であることをご了承ください。



♻️質問等はご購入前に。ノークレーム、ノーリターンでお願いいたします。



♻️プロフ、一読お願いいたします。









ご検討、どうぞよろしくお願いいたします。



