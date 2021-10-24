marble sud オーロラ カットソー トップス マーブルシュッド

商品の詳細

marblesudのオーロラプリントトップスです。

さらさらとした着心地の良い生地感です。ところどころにキツネなどの動物がいてとても可愛いプリントです。



marblesud

color:grey

size:freesize



ご購入の際は自宅保管である点ご理解の上ご検討ください。

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