NIKE supreme SB Dunk Low 27.5 メタリックシルバー

商品の詳細

NIKEsupreme

SBDunkLow

size：27.5cm

メタリックシルバー

SNKRSで購入しました。

来週の火曜日あたりに到着

する予定ですので、

それ以降の発送となります。

個人情報を切り取った納品書を

同封致します。