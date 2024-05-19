NAUTICAノーティカフーディーフルジップパーカネイビー刺繍ロゴワンポイント

商品の詳細

柄・デザイン···無地/ワンポイント、刺繍



袖丈···長袖

タイプ···ジップアップ



サイズ

肩幅 約56

身幅 約66

着丈 約78

袖丈 約70

⭐︎平置き採寸です

⭐︎状態は写真でご確認ご判断下さい





喫煙者、ペットいません✨



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■アカウントの商品について■

人気のUSA古着のTシャツやトレンドの柄シャツ、スウェットやパーカーやヴィンテージ。



アメリカ古着のカレッジやストリート、サーフ系にカジュアル、レトロ。

チノパンやデニム、ハーフパンツに合う

だぼっと着る、ゆるダボトップス、ロングスリーブ、スリーブロゴ。

オーバーサイズのビッグシルエットファッション。



春夏秋冬のコーディネートを90sビンテージ好きの

古着男子、古着女子のみならず全ての方に

お楽しみ頂きたく思います



80s韓流90's90年代ナインティーズバックロゴ

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メンズレディースジャージ