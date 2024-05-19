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エクエル パウチ 120粒 30日分×6袋
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商品の詳細
エクエルパウチ120粒30日分×6袋
・賞味期限:2024年5月25日以降
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・ゆうパケット
・24時間以内発送
～保管状況～
・非ペット、非喫煙
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・パッケージにスレなどがある場合がございます
・返品は受け付けておりません。
・質問や疑問点などございましたら購入前にお願いいたします。
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商品の説明
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