  • トッカ ワンピーススーツ サイズ0 XS美品
  • トッカ ワンピーススーツ サイズ0 XS美品
  • トッカ ワンピーススーツ サイズ0 XS美品
  • トッカ ワンピーススーツ サイズ0 XS美品
  • トッカ ワンピーススーツ サイズ0 XS美品
  • トッカ ワンピーススーツ サイズ0 XS美品
  • トッカ ワンピーススーツ サイズ0 XS美品
トッカ ワンピーススーツ サイズ0 XS美品
  • 当日発送
  • 送料無料

トッカ ワンピーススーツ サイズ0 XS美品

TOCCA

お気に入りブランド
販売価格 ：

6732税込

獲得ポイント ：
ポイント

商品がカートに追加されました
トッカ ワンピーススーツ サイズ0 XS美品
トッカ ワンピーススーツ サイズ0 XS美品
販売価格：￥4,950 税込
お買い物を続けるカートへ進む

在庫あり

※ 商品のお届けについてはこちらよりご確認ください。

SHOPPING が販売、発送いたします。

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

  • ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

利用可

  • ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
    ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
    ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

商品の詳細

[カテゴリ]
ワンピーススーツ

[ブランド]
TOCCA(トッカ)

[商品名]
-

[型番]
-

[男女別]
レディース

[表記サイズ]
0

[実寸サイズ]
■ジャケット
肩幅:約35cm
袖丈(ゆき丈):約54cm
身幅:約40cm
着丈:約42cm
■ワンピース
肩幅:約33cm
袖丈(ゆき丈):約8cm
身幅:約38cm
着丈:約86cm

[カラー]
黒×白

[デザイン]
ラメ/リボン

[コンディションの備考]
【ジャケット外側】
　・全体的⇒毛羽立ち若干
【ジャケット内側】
　・特筆すべきダメージなし
【ワンピース外側】
　・全体的⇒毛羽立ち若干
【ワンピース内側】
　・特筆すべきダメージなし
【特記事項】
　・保存時のニオイあり

[製造番号・刻印]
-

[シリアル]
***

[付属品]
なし


こちらの商品はラクマ公式パートナーのBrandear（ブランディア）によって出品されています。
以下の内容のお問い合わせについてはお返事ができませんのであらかじめご了承ください。
・商品状態の確認（汚れ具合、形状の確認等々）
・お値下げの交渉






商品の説明

トッカ ワンピーススーツ サイズ0 XS美品 - スーツ
トッカ ワンピーススーツ サイズ0 XS美品トッカ ワンピーススーツ サイズ0 XS美品 - スーツ
トッカ ワンピーススーツ サイズ0 XS美品トッカ ワンピーススーツ サイズ0 XS美品 - スーツ
トッカ ワンピーススーツ サイズ0 XS美品トッカ ワンピース サイズ0 XS レディース | フリマアプリ ラクマ
トッカ ワンピーススーツ サイズ0 XS美品トッカ　ルミナス　セットアップ　ジャケット　ワンピース　ウォッシャブル　0 | フリマアプリ ラクマ
トッカ ワンピーススーツ サイズ0 XS美品美品⭐️トッカ ワンピーススーツセットアップ フォーマル 紺 0-
トッカ ワンピーススーツ サイズ0 XS美品トッカ ワンピース サイズ0 XS レディース
トッカ ワンピーススーツ サイズ0 XS美品トッカ ワンピース サイズ00 XS レディース - その他
トッカ ワンピーススーツ サイズ0 XS美品トッカ TOCCA ワンピースMALLOW ドレスサイズ0 | labiela.com
トッカ ワンピーススーツ サイズ0 XS美品UNSNARL ドレス, ホワイト系, 0
トッカ ワンピーススーツ サイズ0 XS美品トッカ ワンピーススーツ サイズ0 XS美品 - スーツ
トッカ ワンピーススーツ サイズ0 XS美品TOCCA セレモニージャケット　Sサイズ | フリマアプリ ラクマ
トッカ ワンピーススーツ サイズ0 XS美品トッカ ワンピース サイズ0 XS レディース - その他
トッカ ワンピーススーツ サイズ0 XS美品トッカ TOCCA ワンピース フレア フィッシュテール Vネック フリル ...
トッカ ワンピーススーツ サイズ0 XS美品TOCCA ワンピース SUNRAY 2サイズ www.krzysztofbialy.com
トッカ ワンピーススーツ サイズ0 XS美品

レディース・フォーマル/ドレス・スーツのデイリーランキング

このカテゴリのランキングをもっと見る

この商品を見ている人におすすめ