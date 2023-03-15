トッカ ワンピーススーツ サイズ0 XS美品 - スーツ

商品の詳細

[カテゴリ]

ワンピーススーツ



[ブランド]

TOCCA(トッカ)



[商品名]

-



[型番]

-



[男女別]

レディース



[表記サイズ]

0



[実寸サイズ]

■ジャケット

肩幅:約35cm

袖丈(ゆき丈):約54cm

身幅:約40cm

着丈:約42cm

■ワンピース

肩幅:約33cm

袖丈(ゆき丈):約8cm

身幅:約38cm

着丈:約86cm



[カラー]

黒×白



[デザイン]

ラメ/リボン



[コンディションの備考]

【ジャケット外側】

・全体的⇒毛羽立ち若干

【ジャケット内側】

・特筆すべきダメージなし

【ワンピース外側】

・全体的⇒毛羽立ち若干

【ワンピース内側】

・特筆すべきダメージなし

【特記事項】

・保存時のニオイあり



[製造番号・刻印]

-



[シリアル]

***



[付属品]

なし





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