アンスクリア Shetland Cami One-piece ニット ワンピース

商品の詳細

INSCRIREアンスクリアShetlandCamiOne-pieceニットワンピース



色 グレー



サイズ フリー

寸法 着丈肩上から106cm位 身幅43cm位

(素人寸法なので若干の誤差が生じてしまう場合がありますのでご了承下さい)



状態 数回着用していますがよごれなどはなく良好です。



素材 ウール100%



定価 30240円



以下HPより

LOOKでも一際目を惹いていたバックデザインのニットキャミワンピース。

どんなアイテムとも合わせやすく、普段のスタイリングにプラスするだけで新鮮な印象に。

デニムとのレイヤードがおすすめです。





他にもドゥーズィエムクラスアパルトモンドゥーズィエムクラスドゥロワー等出品していますので興味がありましたらご覧ください。







///その他///

---撮影の条件、お使いのスマフォやＰＣの環境によって、多少商品の見え方、色が違う場合がございますがご了承ください。

---大幅な値下げをお断りしています。

---神経質な方は購入をお控えください。よくご検討の上購入をお願い致します。





