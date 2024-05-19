25th アニバーサリーコレクション　アニコレ

商品の詳細

イオンキッズリパブリックにて当選し購入致しました。

シュリンクはレジで剥かれました。

1BOXとプロモパック3枚セットになります。



他でも出品しておりますので、他で先に売れてしまった場合は商品ページ削除させて頂きます。



PokémonCardGameSword\u0026ShieldExpansionPack25thAnniversaryCollectionBox

ポケモンカードゲームソード\u0026シールド拡張パック25thアニバーサリーコレクションボックス



すり替え防止の為、返品はお受け出来ません。



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