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25th アニバーサリーコレクション アニコレ
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￥1740税込
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商品の詳細
イオンキッズリパブリックにて当選し購入致しました。
シュリンクはレジで剥かれました。
1BOXとプロモパック3枚セットになります。
他でも出品しておりますので、他で先に売れてしまった場合は商品ページ削除させて頂きます。
PokémonCardGameSword\u0026ShieldExpansionPack25thAnniversaryCollectionBox
ポケモンカードゲームソード\u0026シールド拡張パック25thアニバーサリーコレクションボックス
すり替え防止の為、返品はお受け出来ません。
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商品の説明
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