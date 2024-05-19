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25th アニバーサリーコレクション　アニコレ

ポケモン

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25th アニバーサリーコレクション　アニコレ
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商品の詳細

イオンキッズリパブリックにて当選し購入致しました。
シュリンクはレジで剥かれました。
1BOXとプロモパック3枚セットになります。

他でも出品しておりますので、他で先に売れてしまった場合は商品ページ削除させて頂きます。

PokémonCardGameSword\u0026ShieldExpansionPack25thAnniversaryCollectionBox
ポケモンカードゲームソード\u0026シールド拡張パック25thアニバーサリーコレクションボックス

すり替え防止の為、返品はお受け出来ません。

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商品の説明

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