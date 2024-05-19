平和屋-こころ店■豪華黒留袖 駒刺繍 扇面御所車文 暈し染め 金彩 着丈156cm 裄丈63.5cm 正絹 逸品 A-bw4541

商品の詳細









■■■ サイズ ■■■





身丈156cm（肩から）



裄丈63.5cm



袖丈47.5cm 縫込み6cm



袖幅33.5cm



前幅25.5cm



後幅30.5cm







着物縫いこみ



内揚げ9.5cm







裄



お袖側約4.5cm 身頃側約5.5cm





■■■ 商品詳細 ■■■





【正絹・五つ紋・比翼仕立て】



状態は特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。







大変上質な逸品になります。



お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？











※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、

稀に異なる場合がございます。





気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。



