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平和屋-こころ店■豪華黒留袖 駒刺繍 扇面御所車文 暈し染め 金彩 着丈156cm 裄丈63.5cm 正絹 逸品 A-bw4541
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￥1493税込
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商品の詳細
■■■ サイズ ■■■
身丈156cm（肩から）
裄丈63.5cm
袖丈47.5cm 縫込み6cm
袖幅33.5cm
前幅25.5cm
後幅30.5cm
着物縫いこみ
内揚げ9.5cm
裄
お袖側約4.5cm 身頃側約5.5cm
■■■ 商品詳細 ■■■
【正絹・五つ紋・比翼仕立て】
状態は特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。
大変上質な逸品になります。
お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？
※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、
稀に異なる場合がございます。
気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。
商品の説明
平和屋-こころ店□豪華黒留袖 駒刺繍 扇面御所車文 暈し染め 金彩 着丈 ...
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