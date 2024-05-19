  • 平和屋-こころ店■豪華黒留袖　駒刺繍　扇面御所車文　暈し染め　金彩　着丈156cm　裄丈63.5cm　正絹　逸品　A-bw4541
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商品の詳細





■■■　サイズ　■■■


身丈156cm（肩から）

裄丈63.5cm

袖丈47.5cm　縫込み6cm

袖幅33.5cm

前幅25.5cm

後幅30.5cm



着物縫いこみ

内揚げ9.5cm





お袖側約4.5cm　身頃側約5.5cm


■■■　商品詳細　■■■


【正絹・五つ紋・比翼仕立て】

状態は特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。



大変上質な逸品になります。

お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？





※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、
稀に異なる場合がございます。


気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。











商品の説明

平和屋-こころ店■豪華黒留袖　駒刺繍　扇面御所車文　暈し染め　金彩　着丈156cm　裄丈63.5cm　正絹　逸品　A-bw4541
平和屋-こころ店□豪華黒留袖 駒刺繍 扇面御所車文 暈し染め 金彩 着丈 ...
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平和屋-こころ店□豪華黒留袖 駒刺繍 扇面御所車文 暈し染め 金彩 着丈 ...
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平和屋-こころ店■黒留袖　駒刺繍　扇面御所車花文　金彩　着丈156cm　裄丈64cm　洗える着物　B-jd3487
平和屋-こころ店■豪華黒留袖　駒刺繍　扇面御所車文　暈し染め　金彩　着丈156cm　裄丈63.5cm　正絹　逸品　A-bw4541
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平和屋-こころ店■豪華黒留袖　駒刺繍　桧扇鳳凰花文　暈し染め　金彩　着丈156cm　裄丈65.5cm　正絹　逸品　B-ph7214
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着物屋こころ□極上 創業460年・千總 黒留袖 駒刺繍 風景花文 誰が袖 ...
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