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パナソニックスチーマー ナノケア/温冷・化粧水ミストタイプ EH-SA0B-N

Panasonic

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20855税込

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パナソニックスチーマー ナノケア/温冷・化粧水ミストタイプ EH-SA0B-N
パナソニックスチーマー ナノケア/温冷・化粧水ミストタイプ EH-SA0B-N
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

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商品名
パナソニックスチーマーナノケア/温冷・化粧水ミストタイプEH-SA0B-N（ゴールド調）

ブランド
パナソニックナノケア

新品未開封品になります。
外箱は商品購入時からの多少のスレ等はございます。
中身は確認しておりませんのでもし問題があった場合はメーカーにお問い合わせお願い致します。

プチプチに包んで発送いたします。

新品未開封品ですが素人保管であることをご理解頂ける方のみご購入検討よろしくお願い致します♪

パナソニックスチーマーナノケア/温冷・化粧水ミストタイプEH-SA0B-N（ゴールド調）
ブランド：パナソニックナノケア
スチーマータイプ：据え置きタイプ
スチーマー機能：温冷
幅(mm)：252.0mm
奥行き(mm)：232.0mm
高さ(mm)：250.0mm
重量（g）：1900.0g
色：ホワイト系ゴールド系



商品の説明

パナソニックスチーマー ナノケア/温冷・化粧水ミストタイプ EH-SA0B-N
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