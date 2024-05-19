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Miss Dior La Collection Coffret ディオールコフレ

Christian Dior

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5439税込

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Miss Dior La Collection Coffret ディオールコフレ
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商品の詳細

ChristianDiorMissDiorLaCollectionMiniatureCoffret
クリスチャンディオールミスディオールラコレクションミニチュアコフレ

■状態:新品/未開封/未使用
■ブランド：ChristianDior
■原産国:フランス
■内容:香水5ml/0.17oz×4
・MissDiorEaudeParfum5ml/0.17oz
・MissDiorEaudeToilette5ml/0.17oz
・MissDiorBloomingBouqueEaudeToilette5ml/0.17oz
・MissDiorRoseN'RosesEaudeToilette5ml/0.17oz

昨年末に頂き自宅保管しておりましたが、
使用しない為、お譲り致します。

限定品のリボンが可愛いボトルで
Cuteなボトルがインテリアとしてもオススメです♪







商品の説明

Miss Dior La Collection Coffret ディオールコフレ
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