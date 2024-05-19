Miss Dior La Collection Coffret ディオールコフレ

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商品の詳細

ChristianDiorMissDiorLaCollectionMiniatureCoffret

クリスチャンディオールミスディオールラコレクションミニチュアコフレ



■状態:新品/未開封/未使用

■ブランド：ChristianDior

■原産国:フランス

■内容:香水5ml/0.17oz×4

・MissDiorEaudeParfum5ml/0.17oz

・MissDiorEaudeToilette5ml/0.17oz

・MissDiorBloomingBouqueEaudeToilette5ml/0.17oz

・MissDiorRoseN'RosesEaudeToilette5ml/0.17oz



昨年末に頂き自宅保管しておりましたが、

使用しない為、お譲り致します。



限定品のリボンが可愛いボトルで

Cuteなボトルがインテリアとしてもオススメです♪