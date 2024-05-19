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yarmo(ヤーモ) イングランド製 ボイラースーツ メンズ オールインワン
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￥9768税込
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商品の詳細
【ブランド】yarmo(ヤーモ)
【アイテム】イングランド製ボイラースーツ
【表記サイズ】JPN：M
【相当サイズ】日本サイズ：M(相当)
【実寸】肩幅48cm身幅52cm袖丈58cmウエスト57cm股上87cm腿幅33cm股下64cm裾幅26cm総丈151cm
【素材】製品表示なし
【色】白系
【柄】総柄(その他柄)
【袖丈】長袖ロングスリーブ
【丈の長さ】10分丈ロング（マキシ）
【状態】(C)ダメージ・訳あり
【管理番号】1128782691984
【備考】ペイント加工が施されています。
#ブランド古着バズストア
#[14423]yarmo(ヤーモ)_バズストア
#_バズストア
#JPN：M_バズストア
#日本サイズ：M(相当)_バズストア
#白系_バズストア
#総柄(その他柄)_バズストア
こちらの商品はラクマ公式パートナーのBAZZSTORE（バズストア）によって出品されています。
【アイテム】イングランド製ボイラースーツ
【表記サイズ】JPN：M
【相当サイズ】日本サイズ：M(相当)
【実寸】肩幅48cm身幅52cm袖丈58cmウエスト57cm股上87cm腿幅33cm股下64cm裾幅26cm総丈151cm
【素材】製品表示なし
【色】白系
【柄】総柄(その他柄)
【袖丈】長袖ロングスリーブ
【丈の長さ】10分丈ロング（マキシ）
【状態】(C)ダメージ・訳あり
【管理番号】1128782691984
【備考】ペイント加工が施されています。
#ブランド古着バズストア
#[14423]yarmo(ヤーモ)_バズストア
#_バズストア
#JPN：M_バズストア
#日本サイズ：M(相当)_バズストア
#白系_バズストア
#総柄(その他柄)_バズストア
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商品の説明
yarmo(ヤーモ) イングランド製 ボイラースーツ メンズ オールインワン | フリマアプリ ラクマ
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