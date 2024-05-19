yarmo(ヤーモ) イングランド製 ボイラースーツ メンズ オールインワン

商品の詳細

【ブランド】yarmo(ヤーモ)

【アイテム】イングランド製ボイラースーツ

【表記サイズ】JPN：M

【相当サイズ】日本サイズ：M(相当)

【実寸】肩幅48cm身幅52cm袖丈58cmウエスト57cm股上87cm腿幅33cm股下64cm裾幅26cm総丈151cm

【素材】製品表示なし

【色】白系

【柄】総柄(その他柄)

【袖丈】長袖ロングスリーブ

【丈の長さ】10分丈ロング（マキシ）

【状態】(C)ダメージ・訳あり

【管理番号】1128782691984

【備考】ペイント加工が施されています。



#ブランド古着バズストア

#[14423]yarmo(ヤーモ)_バズストア

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#JPN：M_バズストア

#日本サイズ：M(相当)_バズストア

#白系_バズストア

#総柄(その他柄)_バズストア



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