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ネイキッドウルフ SPORTY スニーカー 厚底 35.5 トープスエード
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￥5350税込
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商品の詳細
【商品名】ネイキッドウルフNakedWolfeSPORTYスニーカー厚底プラットフォームスエード35.522cmトープスエード/YO9
【表記サイズ】35.5（約22cm相当）
【実寸サイズ】ヒールの高さ：6.8cm 最大幅：10.5cm
【素材】スエード
【色】トープスエード
【状態ランク】A
【状態】写真では分かりにくいですが、インソールかかとにごくわずかな薄黒い汚れと表側にごくわずかなスレがありますが、使用感が少なく、状態の良い商品です。 ※あくまでも中古品ですので掲載写真や記載内容をご確認いただき、ご理解の上ご購入ください。
【付属品】正規の箱です。（汚れ）・保存袋
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★本商品は一点物です
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商品の説明
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