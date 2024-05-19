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平和屋-こころ店■上質な紬 胴抜き仕立て 草花文 着丈159cm 裄丈66cm 正絹 逸品 未使用 B-oa5561
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￥1340税込
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商品の詳細
■■■ サイズ ■■■
身丈159cm（肩から）
裄丈66cm
袖丈44cm 縫込み4cm
袖幅33cm
前幅25cm
後幅30cm
着物縫いこみ
内揚げ0cm
裄
お袖側約2cm 身頃側約0cm
■■■ 商品詳細 ■■■
【正絹・未使用】
状態は接写画像のように衿裏にホックシミがございますが
その他特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。
大変上質な逸品になります。
お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？
※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、
稀に異なる場合がございます。
気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。
商品の説明
平和屋-こころ店■上質な紬 胴抜き仕立て 草花文 着丈159cm 裄丈66cm 正絹 逸品 未使用 B-oa5561
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