平和屋-こころ店■上質な紬 胴抜き仕立て 草花文 着丈159cm 裄丈66cm 正絹 逸品 未使用 B-oa5561

商品の詳細









■■■ サイズ ■■■





身丈159cm（肩から）



裄丈66cm



袖丈44cm 縫込み4cm



袖幅33cm



前幅25cm



後幅30cm







着物縫いこみ



内揚げ0cm







裄



お袖側約2cm 身頃側約0cm





■■■ 商品詳細 ■■■





【正絹・未使用】



状態は接写画像のように衿裏にホックシミがございますが



その他特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。









大変上質な逸品になります。



お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？











※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、

稀に異なる場合がございます。





気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。



