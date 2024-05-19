平和屋-こころ店■上質な紬　胴抜き仕立て　草花文　着丈159cm　裄丈66cm　正絹　逸品　未使用　B-oa5561

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商品の詳細





■■■　サイズ　■■■


身丈159cm（肩から）

裄丈66cm

袖丈44cm　縫込み4cm

袖幅33cm

前幅25cm

後幅30cm



着物縫いこみ

内揚げ0cm





お袖側約2cm　身頃側約0cm


■■■　商品詳細　■■■


【正絹・未使用】

状態は接写画像のように衿裏にホックシミがございますが

その他特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。




大変上質な逸品になります。

お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？





※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、
稀に異なる場合がございます。


気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。








商品の説明

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