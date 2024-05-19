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MacBook pro 2015 AppleCare保証有 Officeなど付き
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￥27200税込
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商品の詳細
corei5メモリー8GB容量128gb
保証有 令和3年3月28日まで使用可能
メーカー Apple
豪華付属品付！
★マウス Apple正規品 充電タイプ
★キーボード Apple正規品 充電タイプ
★Office2019付き！
Word、Excel、PowerPoint、Outlook使用可能です！
状態 中古品 アップルケア加入済み
※アップルケア満期令和3年3月28日まで利用可能
◯故障は全くございません。
◯アップルケアがまだ残っておりますので安心してご利用いただけると思います。
◯修理・交換は一回も利用しておりませんので万が一故障した場合でもアップルケアでの対応が可能になります。
☆他の商品より間違いなく補償面が高いです！
◯ケース箱付きです。
☆売却理由☆
サーフェスに乗り換えるので必要ないと思い出品させていただきました。
商品の型番等になります。
◯MacBookPro (Retina,13-inch,Early2015)
◯プロセッサー 2.7GHzデュアルコアIntelCorei5
◯メモリ 8GB1867MHzDDR3
◯グラフィックス IntelIrisGraphics61001536MB
◯シリアル番号 C02T25R9FVH3 アップルケア満期3月28日
◯充電回数120回
☆注意点☆
神経質な方はご購入をお控え下さいませ。
ご購入前にコメントくださいよろしくお願い致します。
例 もう少し画像が欲しい。 箱の写真が欲しいなど！
商品の説明
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