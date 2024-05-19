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早い者勝ち！！お買い得‼️正絹 振袖 袋帯 帯締め帯揚げセットNo.103
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￥11750税込
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商品の詳細
成人式を迎える貴女へ！
中古正絹振袖、袋帯、新品帯締め帯揚げの豪華なセットです。
しなやかな正絹振袖に正絹西陣袋帯を組み合わせ、
新品手組みの帯締め、新品絞り帯揚げをセットした
豪華絢爛な振袖姿は注目を集める事、間違いなし！！
中古振袖 絹
身丈159cm
肩裄68cm
袖丈105cm
前幅24,5cm
後幅30cm
若干の誤差はご容赦ください。
中古袋帯 絹(金糸部分を除く)
帯締め 絹 100%
帯揚げ 絞り絹100%
適応身長 155cm〜167cm程度の方
※※※
中古品となりますので、シワ、汚れなどがある場合があります。
ですから超特価で出品いたします。
神経質なお客様はご購入なさいませんようにお願いします。
実際の色に近づけるよう努力していますが、
モニターにより多少の誤差があります事、
ご了承くださいませ。
#和装小物
#帯締め
#帯揚げ
#絞り
#振袖
#着物
#袋帯
#正絹
#成人式
#謝恩会
中古正絹振袖、袋帯、新品帯締め帯揚げの豪華なセットです。
しなやかな正絹振袖に正絹西陣袋帯を組み合わせ、
新品手組みの帯締め、新品絞り帯揚げをセットした
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中古振袖 絹
身丈159cm
肩裄68cm
袖丈105cm
前幅24,5cm
後幅30cm
若干の誤差はご容赦ください。
中古袋帯 絹(金糸部分を除く)
帯締め 絹 100%
帯揚げ 絞り絹100%
適応身長 155cm〜167cm程度の方
※※※
中古品となりますので、シワ、汚れなどがある場合があります。
ですから超特価で出品いたします。
神経質なお客様はご購入なさいませんようにお願いします。
実際の色に近づけるよう努力していますが、
モニターにより多少の誤差があります事、
ご了承くださいませ。
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商品の説明
早い者勝ち！！お買い得‼️正絹 中古振袖 袋帯 帯締め帯揚げセットNo.103
早い者勝ち‼️モデル着用振袖袋帯セットNo.103の通販 by 着物大好き ...
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