早い者勝ち！！お買い得‼️正絹 振袖 袋帯 帯締め帯揚げセットNo.103

商品の詳細

成人式を迎える貴女へ！



中古正絹振袖、袋帯、新品帯締め帯揚げの豪華なセットです。



しなやかな正絹振袖に正絹西陣袋帯を組み合わせ、

新品手組みの帯締め、新品絞り帯揚げをセットした

豪華絢爛な振袖姿は注目を集める事、間違いなし！！



中古振袖 絹

身丈159cm

肩裄68cm

袖丈105cm

前幅24,5cm

後幅30cm

若干の誤差はご容赦ください。



中古袋帯 絹(金糸部分を除く)



帯締め 絹 100%

帯揚げ 絞り絹100%



適応身長 155cm〜167cm程度の方



※※※

中古品となりますので、シワ、汚れなどがある場合があります。

ですから超特価で出品いたします。

神経質なお客様はご購入なさいませんようにお願いします。



実際の色に近づけるよう努力していますが、

モニターにより多少の誤差があります事、

ご了承くださいませ。



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