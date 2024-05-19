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早い者勝ち！！お買い得‼️正絹 振袖 袋帯 帯締め帯揚げセットNo.103

Iabend

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早い者勝ち！！お買い得‼️正絹 振袖 袋帯 帯締め帯揚げセットNo.103
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商品の詳細

成人式を迎える貴女へ！

中古正絹振袖、袋帯、新品帯締め帯揚げの豪華なセットです。

しなやかな正絹振袖に正絹西陣袋帯を組み合わせ、
新品手組みの帯締め、新品絞り帯揚げをセットした
豪華絢爛な振袖姿は注目を集める事、間違いなし！！

中古振袖　絹
　　　　身丈159cm
　　　　肩裄68cm
　　　　袖丈105cm
前幅24,5cm
　　　　後幅30cm
　　　若干の誤差はご容赦ください。

中古袋帯　絹(金糸部分を除く)

帯締め　絹　100%
帯揚げ　絞り絹100%

適応身長　155cm〜167cm程度の方

※※※
中古品となりますので、シワ、汚れなどがある場合があります。
ですから超特価で出品いたします。
神経質なお客様はご購入なさいませんようにお願いします。

実際の色に近づけるよう努力していますが、
モニターにより多少の誤差があります事、
ご了承くださいませ。

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商品の説明

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