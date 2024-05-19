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即完売 美品 Y-3 シャツ トップス

商品の詳細



スタニングルアー取り扱い

Y-3シャツ

サイズXS

本体ウール80%,ナイロン20%

裏生地ポリエステル100%





一度着用のみ

目立つ傷や汚れなく美品です



BRAND：Y-3

Y-3(ワイスリー)は、ADIDASとヨウジヤマモトのコラボレーションブランド。

ADIDASのトレードマークである3ラインと、ヨウジヤマモトの要素である色使いやデザイン性を表現した、モダンでスポーティなアイテムラインナップで世界中にファンから

愛されています。





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