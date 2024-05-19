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即完売 美品 Y-3 シャツ トップス
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商品の詳細
スタニングルアー取り扱い
Y-3シャツ
サイズXS
本体ウール80%,ナイロン20%
裏生地ポリエステル100%
一度着用のみ
目立つ傷や汚れなく美品です
BRAND：Y-3
Y-3(ワイスリー)は、ADIDASとヨウジヤマモトのコラボレーションブランド。
ADIDASのトレードマークである3ラインと、ヨウジヤマモトの要素である色使いやデザイン性を表現した、モダンでスポーティなアイテムラインナップで世界中にファンから
愛されています。
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商品の説明
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