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即完売 美品 Y-3 シャツ トップス

Y-3

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商品の詳細


スタニングルアー取り扱い
Y-3シャツ
サイズXS
本体ウール80%,ナイロン20%
裏生地ポリエステル100%


一度着用のみ
目立つ傷や汚れなく美品です

BRAND：Y-3
Y-3(ワイスリー)は、ADIDASとヨウジヤマモトのコラボレーションブランド。
ADIDASのトレードマークである3ラインと、ヨウジヤマモトの要素である色使いやデザイン性を表現した、モダンでスポーティなアイテムラインナップで世界中にファンから
愛されています。


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商品の説明

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