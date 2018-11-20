エアマックス95 TOTAL ORANGE 26.0cm

商品の詳細

サイズ:26cm

2018年8月にNIKEのサイトで当選し購入しました。

着用5回程度で大きな汚れはありませんが、右かかと部分に

小さな黒い汚れがあります。



中古品、自宅保管である旨ご了承頂ける方はよろしくお願い

致します。



購入価格:17,600円