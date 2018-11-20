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エアマックス95 TOTAL ORANGE 26.0cm
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商品の詳細
2018年8月にNIKEのサイトで当選し購入しました。
着用5回程度で大きな汚れはありませんが、右かかと部分に
小さな黒い汚れがあります。
中古品、自宅保管である旨ご了承頂ける方はよろしくお願い
致します。
購入価格:17,600円
商品の説明
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