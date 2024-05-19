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【お取り置き】nars アイシャドウ
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購入申請お控え下さい。
★2019年7月購入新品未使用
★お値下げ交渉ご遠慮願います
ナーズイスト ウォンテッドアイシャドーパレット』から厳選した6色を、ミニサイズのパレットにセット。いつでもお気に入りのカラーをコスメバッグに入れてたのしめます。
0.7g(x6)
セット内容：
上段左から
SATISFACTION(シマリングゴールドピンク)
DELIRIUM(メタリックローズ)
ハードワイヤードアイシャドー5339 (シマリングピンクコッパー)
下段左から
SHOOTINGSTAR(スパークリングシャンパン)
SHADOWHILL(マットサドル)
WICKEDGAME(サテンクランベリー)
NARS
MiniWanted
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ナーズイスト ウォンテッドアイシャドーパレット』から厳選した6色を、ミニサイズのパレットにセット。いつでもお気に入りのカラーをコスメバッグに入れてたのしめます。
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SATISFACTION(シマリングゴールドピンク)
DELIRIUM(メタリックローズ)
ハードワイヤードアイシャドー5339 (シマリングピンクコッパー)
下段左から
SHOOTINGSTAR(スパークリングシャンパン)
SHADOWHILL(マットサドル)
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商品の説明
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