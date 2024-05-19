Theory luxe 18ss モッズコート

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50000円→36999円



Theoryluxe18ssモッズコート

ネイビー

size38



身幅\t肩幅袖丈着丈

54cm42cm56.5cm73cm



8109621/BRISKY.TAFFETA/COURTNEYN/69,000円（税別）



ナチュラルな光沢とハリ感のある素材が魅力で、取り外しができる中綿ライナー付きなので、

長い期間お使い頂けます。

スポーティながら女性らしさを醸し出す細部までこだわった一着。

汚れにくく、シワになりにくいイージーケアな上、ライトウェイトなので、持ち運びにも便利です。