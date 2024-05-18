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Ermenegildo Zegna ゼニア キャップ - 紺x黄x黒(総柄)
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￥9240税込
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商品の詳細
【ブランド】ErmenegildoZegna（ゼニア）
【アイテム】キャップ
【タイプ】メンズ
【商品番号】2200249934045r20220817
【コンディション】ランク：A
【カラー】紺x黄x黒(総柄)
【サイズ】-
【実寸(cm)】頭まわり:56cm,ツバ:7.5cm,高さ:12cm
【素材】(表地、裏地)ポリエステル100%
【原産国】イタリア
【その他詳細】
シーズン：春夏
※商品は複数サイトで共有している為システムで在庫調整を行っておりますが、ずれが生じ欠品となる場合もございます。
【商品コード】4201122G0001
こちらの商品はラクマ公式パートナーのRAGTAGによって出品されています。
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【実寸(cm)】頭まわり:56cm,ツバ:7.5cm,高さ:12cm
【素材】(表地、裏地)ポリエステル100%
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商品の説明
Ermenegildo Zegna ゼニア キャップ - 紺x黄x黒(総柄)
Ermenegildo Zegna ゼニア キャップ - 紺x黄x黒(総柄)
Ermenegildo Zegna ゼニア キャップ - 紺x黄x黒(総柄)
Ermenegildo Zegna ゼニア キャップ - 紺x黄x黒(総柄)
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